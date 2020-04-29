В Екатеринбург прибыл четвертый борт с гуманитарной помощью от Фонда святой Екатерины

В Кольцово сегодня утром приземлился четвертый борт с гуманитарной помощью РМК и Фонда святой Екатерины. Он доставил на Урал 21 тонну груза: почти 900 тысяч масок, 54 тысячи защитных костюмов, перчатки, защитные очки. Также в ближайшее время в Екатеринбург прибудет партия из 110 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.

Всего Фонд святой Екатерины на средства председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина доставил в область более 10,6 млн единиц изделий, необходимых для защиты от коронавируса: одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры. Ожидается поставка 10 тысяч экспресс-тестов на определение коронавируса и 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Расходы на приобретение тестов и медоборудования поровну поделили генеральный директор УГМК Андрей Козицын и глава РМК Игорь Алтушкин. Вся гуманитарная помощь будет распределена между Свердловской и Челябинской областями, партии, которые доставили на Урал предыдущими тремя рейсами, уже поступили в учреждения регионов.

Добавим, за счет Алтушкина в Челябинскую область доставили линию по производству одноразовых медицинских масок мощностью до 5 млн штук в месяц. Ее запустят на площадях областного аптечного склада в Челябинске в начале мая. Сумма благотворительной помощи регионам Урала в борьбе с пандемией Covid-19 от бизнесмена уже превысила 7,1 млн долларов.

Екатеринбург, Елена Иванова

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