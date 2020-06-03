Forbes посчитал, сколько Алтушкин потратил на борьбу с коронавирусом

Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин рассказал, сколько потратил на борьбу с коронавирусом. Затраты подсчитал Forbes. По информации издания, речь идет о сумме не менее 718 млн рублей. Около половины – 370 млн – ушло на организацию четырех рейсов с медоборудованием и защитными средствами из Китая. Сейчас ожидается пятый рейс с сотней аппаратов искусственной вентиляции легких и 110 тысячами экспресс-тестов на Covid-19. На это ушло еще более 155 млн.

Кроме того, по данным Forbes, глава РМК приобрел СИЗ на сумму более 84 млн рублей со складов в Москве и Екатеринбурге, а также профинансировал покупку линий по выпуску трехслойных одноразовых медицинских масок. Вся гуманитарная помощь была распределена между медучреждениями Свердловской и Челябинской областей, в которых работает Русская медная компания.

«Кто-то помогает развозить продукты пенсионерам, кто-то просто следует рекомендациям и не выходит на улицу, носит маску. У меня есть возможность купить СИЗ и оборудование – я это делаю. Пандемия развивается во всем мире, конкуренция на приобретение защитных средств высочайшая. Нам рассказывали о случаях, когда в Китае партии сизов перекупали прямо при погрузке в самолеты в аэропорту. Ситуация очень напряженная была. Решали все возникающие проблемы в ручном режиме», – прокомментировал журналу сам Алтушкин.

Кроме того, немалая часть средств пошла на приобретение и доставку продуктовых наборов семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса. «Представьте: семья, которая еще вчера была вполне благополучной, строила какие-то планы, вдруг осталась вообще без средств к существованию, буквально с пустым холодильником. Это шок для людей. Таким людям очень сложно просить о помощи, они привыкли решать свои проблемы самостоятельно. А теперь они вынуждены обращаться за помощью, чтобы выжить. Они, конечно, со временем справятся с этой проблемой, найдут выход. Но именно сейчас им нужно помочь пережить этот стресс», – объяснил Алтушкин Forbes.

Екатеринбург, Елена Сычева

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