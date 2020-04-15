В Екатеринбург прибыл ещё один спецборт с медицинской гуманитарной помощью

В Екатеринбург прибыл еще один самолет с гуманитарным грузом от Русской медной компании и фонда святой Екатерины. Спецборт доставил в столицу Урал 4,1 миллиона индивидуальных медицинских масок, 10 тысяч защитных костюмов и 100 тысяч масок повышенной защиты.

Напомним, что это второй из 4 запланированных бортов. Общий объем груза составит около тысячи кубических метров, вес – свыше 100 тонн. В его составе одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры – более 10,6 млн единиц изделий на сумму более 5 млн долларов США.

Средства на приобретение и доставку товаров первой необходимости Фонду святой Екатерины выделил председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Доставку грузов профинансировал владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Груз предназначен для Свердловской и Челябинской областей. Оба региона получат одинаковое его количество. Их передадут в медицинские учреждения, бюджетные, общественные и волонтерские организации. Распределение гуманитарной помощи в регионах уже началось.

Как отметил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев: «Гуманитарная помощь уже начала поступать в больницы Урала. Для нас очень важно, что поставки идут по плану. Еще раз спасибо нашим благотворителям, прежде всего председателю совета Фонда Игорю Алтушкину за это доброе дело».

Как сообщает «Новый День», после разгрузки самолёт сегодня же вылетит в Гуанчжоу, где формируется очередная партия груза.

Екатеринбург, Елена Васильева

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