На Урал из Китая прибыли 3 млн масок и 40 тысяч защитных костюмов

В Екатеринбург прибыл гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом – медицинские маски, защитные костюмы и очки.

Как стало известно РИА «Новый День», медицинские товары закупила и привезла Русская медная компания (РМК) совместно с Фондом святой Екатерины. Самолет с 27 тоннами гуманитарного груза приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге утром 13 апреля. Спецборт из Китая доставил на Урал 3 миллиона индивидуальных медицинских масок, 300 тысяч перчаток, 40 тысяч защитных костюмов и 6 тысяч очков.

Это первый из четырех бортов, которые доставят на Урал гуманитарный груз. Следующие поставки медицинских изделий запланированы на 14, 15 и предварительно 16 апреля. Общий объем груза – около тысячи кубических метров, вес – свыше 100 тонн. В его составе одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры – более 10,6 млн единиц изделий на сумму около 5 млн долларов США.

Средства на приобретение и доставку товаров первой необходимости Фонду святой Екатерины выделил председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Три из четырех грузовых рейсов профинансировал владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Груз предназначен для Свердловской и Челябинской областей. Оба региона получат одинаковое количество изделий. Их передадут в медицинские учреждения, бюджетные, общественные и волонтерские организации. Распределение гуманитарной помощи в регионах организуют областные власти.

Представитель председателя совета директоров РМК Кирилл Ирха прокомментировал: «В решении задач, которыми сегодня занимаются благотворители, чтобы помочь регионам в борьбе с распространением инфекции, важна любая организационная поддержка. Потому что время для нас – критический фактор. Изменения, ко­торые были приняты на федеральном уровне, значительно упростят оказание благотворительной помощи в борьбе с вирусом. Благодарим полпредство и правительство за понимание и содействие».

Руководитель Фонда святой Екатерины Александр Андреев отметил: «Мы находимся на постоянной связи с оперативными штабами по борьбе с вирусом в регионах и подшефными бюджетными учреждениями, волонтерскими и благотворительными организациями. Теми, кто находится на передовой в борьбе с распространением вируса, кто помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из­-за режима изоляции. Гуманитарная помощь, которая начала поступать сегодня, станет ощутимой поддержкой для уральцев в нынешнее непростое время. Спасибо нашим благотворителям и руководителям органов власти за это доброе дело».

Начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора сообщил, что все таможенные процедуры проводились в первоочередном порядке и заняли не более 30 минут. Так что на данный момент партия прошла таможенный контроль в полном объеме и может легально перемещаться по всей территории Российской Федерации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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