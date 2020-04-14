В больницы Свердловской области поступили маски и защитные костюмы, которые привезли из Китая (ФОТО)

В больницы Свердловской области начали поступать средства индивидуальной защиты, которые Фонд святой Екатерины и РМК привезли из Китая. Гуманитарный груз распределяют по 24 медучреждениям региона. Так, в екатеринбургскую ГКБ № 40 передано 150 тысяч медицинских масок, 15 тысяч перчаток, 2 500 защитных костюмов и 400 защитных очков. «Средства индивидуальной защиты очень нужны нам сейчас. Хочется сказать огромное спасибо от всего медперсонала, потому что это поможет нам защититбь и медиков и пациентов», – отметила исполняющая обязанности заведующей аптеки ГКБ №40 Мария Мозжерина.

Большую партию груза – 100 тысяч одноразовых масок, 800 защитных костюмов, 300 очков и 10 тысяч перчаток – передали в Асбест. «Сегодня больница Асбеста обеспечена всеми необходимыми средствами защиты. Но понимая, что мы работаем в очень напряжённых условиях по профилактике и недопущению распространения в городе новой коронавирусной инфекции, многие бизнесмены оказывают нам благотворительную помощь. Сегодня мы ее получили в очень большом количестве от Игоря Алтушкина. Ещё раз выражаем ему за это большую благодарность», – сказал главный врач городской больницы Асбеста Игорь Брагин.

Напомним, накануне в Екатеринбурге приземлился первый из четырех самолетов с гуманитарным грузом из Китая. Следующие поставки медицинских изделий запланированы на 14, 15 и предварительно 16 апреля. Общий объем груза – около тысячи кубических метров, вес – свыше 100 тонн. В его составе одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры – более 10,6 млн единиц изделий на сумму более 5 млн долларов США.

«Мы очень признательны нашим промышленникам, бизнесменам. Это очень большое подспорье в сложившихся условиях. Эти средства распределены по нашим медицинским организациям – это и скорая помощь Екатеринбурга, и городские, и областные больницы, которые оказывают помощь нашим пациентам с коронавирусной инфекцией или являющиеся контактными. Средства получат и те специалисты, которые работают на диагностике этого вируса, поэтому, безусловно, это повысит безопасность работы наших медицинских учреждений, нашего персонала и, я полагаю, что всем миром мы справимся с этим заболеванием», – поблагодарил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

Екатеринбург, Елена Иванова

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