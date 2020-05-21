Фонд святой Екатерины доставит продукты в семьи, которые не могут официально получить статус малоимущих

Фонд святой Екатерины объявил о продлении большого гуманитарного проекта. Теперь продуктовые наборы получат не только семьи с официальным статусом «малоимущие», но и семьи с детьми, в которых родители остались без работы из-за коронавируса, но такой статус получить не могут. Списки на получение формируются при участии Православной службы милосердия и Министерства социальной политики Свердловской области.

Напомним, месяц назад Фонд святой Екатерины объявил о старте большого гуманитарного проекта, в рамках которого в многодетные малоимущие семьи Свердловской области доставлялись продуктовые наборы. С момента запуска проекта во все города и районы области было передано 40 тысяч продуктовых наборов. Но на горячую линию фонда продолжают поступать обращения от граждан и социальных организаций с просьбой помочь семьям, оставшимся без средств к существованию в связи с пандемией коронавируса и не попавшим в гуманитарные программы. Поэтому проект решили продлить.

«На втором этапе продуктовые наборы получат семьи с детьми, в которых родители остались без работы из-за коронавируса, но не могут подтвердить статус малоимущей семьи. В состав наборов входит: рис, греча, мука, макаронные изделия, подсолнечное масло, консервы, чай, сладости. Списки на получение формируются при участии Православной службы милосердия, Министерства социальной политики Свердловской области», – рассказали в Фонде святой Екатерины.

Для формирования списков на получение помощи продолжает работать в будние дни горячая линия Фонда святой Екатерины. Позвонив с 9:00 до 18:00 по телефону: 312-12-35, можно оставить заявку. После проверки всех данных, волонтеры проекта обязательно привезут продуктовый набор адресату.

«Это очень затратный и в организационном, и в финансовом плане проект. Но когда видишь, что наши наборы действительно нужны людям, слышишь слова благодарности, становится очевидно: проект должен продолжаться. Огромное спасибо нашим учредителям за их готовность помогать людям такими конкретными и понятными делами», – прокомментировал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Финансирование проекта взяли на себя учредители фонда: гендиректор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Добавим, что на первом этапе реализации проекта фонду активно помогали волонтеры ресурсного центра «Сила Урала», Свердловского регионального отделения молодежной патриотической организации «Наследине», добровольцы Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии и социальные работники. Кроме того, помощь оказали проекту сотрудники и спортсмены Академии единоборств РМК.

«Очень своевременная и нужная акция Фонда святой Екатерины, и мы с удовольствием оказали посильную помощь. Наша организация в основном состоит из работающей и служащей молодежи, поэтому работа на благо отечества и народа для нас всегда является приоритетом», – отметил руководитель Свердловского регионального отделения молодежной патриотической организации «Наследие» Дмитрий Ермаков.

А исполнительный директор «Силы Урала» Владислав Овчинников добавляет, что сегодня все больше людей подключается к волонтерским движениям.

«Сегодня все больше людей включаются в волонтерское движение по помощи пожилым людям, многодетным семьям и тем, кто нуждается в помощи. Считаю, что доставка продуктовых наборов – это важная работа, которая помогает именно тем, кто оказался в сложной ситуации. И мы видим, как абсолютно разные люди объединяются, чтобы стать волонтерами и помочь другим», – пояснил Овчинников.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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