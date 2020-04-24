3500 коробок с едой получат малоимущие многодетные семьи

Первая партия продуктовых наборов для нуждающихся семей Свердловской области направилась адресатам.

3 500 коробок с едой будут распределены в ближайшие дни между многодетными малоимущими семьями Полевского, поселка Шаля, Красноуфимского и Артинского районов.

В наборе: рис, греча, мука, макаронные изделия, подсолнечное масло, консервы, чай, сладости. Продукты имеют длительный срок хранения.

Предполагается, что ежемесячно будет формироваться порядка 40 тысяч продуктовых наборов. В многодетные малоимущие семьи их доставят волонтеры фонда.

Вопросы, связанные с формированием продуктовых наборов взял на себя торговый центр «Сима-ленд». Для этого на складе был выстроен специальный конвейер, позволяющий готовить к отгрузке 250 коробок в час.

Решение о реализации проекта по обеспечению нуждающихся продуктовыми наборами, было принято в связи с тем, что в Фонд святой Екатерины стали поступать обращения от граждан и социальных организаций с просьбой оказать помощь людям, оставшимся без средств к существованию из-за пандемии коронавируса.

Финансирование проекта взяли на себя гендиректор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Екатеринбург, Елена Васильева

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