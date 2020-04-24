Тысячи масок переданы в соцслужбы, волонтерам, медикам и полиции

В Свердловской области благотворителями продолжается распределение медицинских масок среди служб, нуждающихся в них в силу специфики работы с населением.

Как сообщили РИА «Новый День» в фонде святой Екатерины, кроме работников медицинских учреждений, масками снабжаются работники социальных служб, волонтеры и работники полиции. Маски на эти цели в фонд предоставил один из его учредителей депутат ЗакСО Анатолий Никифоров.

На этой неделе партия из 50 тысяч масок была передана в министерство социальной защиты Свердловской области.

Кроме того, 45000 масок выделено для двухмесячной работы 1200 волонтеров фонда, которые доставляют продуктовые наборы в многодетные малоимущие семьи в рамках гуманитарной акции. 10000 масок переданы в правоохранительные органы.

Более трех тысяч масок получили СМИ города, которые, несмотря ни на что, продолжают работать.

Так же 900 масок передано в поликлинику УрО РАН и врачам, работающих в учебных заведениях города. 10000 масок отправлено в Каменск-Уральскую, Красноуфимскую и Кировградскую районные больницы. Среднеуральская районная больница получила 1000 масок.

Екатеринбург, Елена Васильева

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