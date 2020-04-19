Третья партия гуманитарной помощи для медиков доставлена в Екатеринбург

Третья партия гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом прибыла на Урал.

В ночь на 19 апреля самолёт чартером доставил почти 18 тонн средств защиты от COVID-19 для медицинских работников. Это свыше 2,1 млн одноразовых масок, 14 тысяч очков, более 20 тысяч лицевых щитков, тысяча бесконтактных термометров, 4 тысячи перчаток, 10 тысяч защитных комбинезонов – более 2,16 млн изделий.

Напомним, что это третий из четырех рейсов, которые доставят на Урал медицинский инвентарь для борьбы с коронавирусом и предотвращения распространения инфекции. Общий объем груза – около тысячи кубических метров, вес – свыше 100 тонн. В его составе одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры – более 10,6 млн единиц изделий на сумму более 5 млн долларов США.

Груз предназначен для Свердловской и Челябинской областей и куплен на средства Русской медной компании и фонда святой Екатерины. Оба региона получат одинаковое количество изделий. Распределение гуманитарной помощи в регионах организуют областные власти. Предыдущие партии средств защиты уже доставлены по медицинским учреждениям Среднего и Южного Урала.

Екатеринбург, Елена Васильева

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