Проезд в общественном транспорте может стать дороже в 2 раза из-за очередного решения властей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал обязательный масочный режим для всех жителей на период майских праздников. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пошел еще дальше и в минувшие выходные заявил, что в общественный транспорт вообще перестанут пускать людей без масок. Вопрос, как обеспечить пассажиров средствами защиты, сейчас прорабатывается в мэрии.

Между тем, в городе все еще сохраняется дефицит масок. «Новый День» обзвонил десяток аптек, расположенных в разных районах города, и в половине из них масок не оказалось. «У поставщика их нет. И неизвестно, когда будет», – сообщили в аптеке «Фармика». В аптечную сеть «Ай болит» только сегодня поступила партия многоразовых масок по цене 150 рублей за одну штуку. В центре города тканевые средства защиты можно купить за 69 рублей. Одноразовые маски удалось найти в аптеке «Валета» и сети «Городские аптеки» – по 25 рублей за одну штуку. В «Дешевой аптеке» упаковка из пяти одноразовых масок стоит 175 рублей. Таким образом, если каждый раз покупать одноразовую маску для проезда в метро, автобусе, троллейбусе или трамвае, придется дополнительно тратить еще как минимум 25-30 рублей к проездному билету. А первая поездка с многоразовой маской обойдется, по самым скромным подсчетам, дороже ста рублей.

Ранее глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских объявил, что «масочный режим» будет установлен для работников общественного транспорта, поскольку они находятся в группе риска заражения коронавирусом. На сегодняшний день кондукторы в Екатеринбурге выполняют это требование – почти все они в масках и перчатках. Но как замечают пассажиры, работники используют эти одноразовые средства защиты максимально долго. «Перчатки у кондукторов просто коричневые от грязи. Когда они берут Е-карту из рук, не очень приятно бывает», – рассказали «Новому Дню» горожане, которые работают в условиях карантина и используют общественный транспорт, чтобы добраться до рабочего места.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 27.04.20

В общежитии УОМЗ нашли Covid-19 (ВИДЕО). / Свердловские медики бесплатно получат «Триазаверин» для профилактики коронавируса. / Следователи завершили проверку информации о больном беспризорном ребенке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»