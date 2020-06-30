За смерть врача при исполнении им обязанностей семье выплатят 120 его окладов

Семьи медицинских работников, погибших при исполнении служебных обязанностей, получат единовременное пособие в размере 120 месячных должностных окладов погибшего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала сегодня на заседании заксобрания и.о. замминистра здравоохранения Елена Прямоносова. Она уточнила, что выплаты получат семьи медиков, погибших при исполнении трудовых обязанностей, во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований. Порядок выплат утвержден правительством Свердловской области. Также Прямоносова сказала, что пока за этой выплатой никто не обращался.

Депутат Евгений Зяблицев уточнил, получит ли эту выплату семья умершего недавно от коронавируса заведующего отделением Областной клинической больницы № 1, известного хирурга Юрия Мансурова.

«Сначала нужно будет провести проверку, точно ли при исполнении служебных обязанностей наступила эта смерть. Порядок выплаты определен правительством», – ответила Елена Прямоносова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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