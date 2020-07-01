В ковидариях по поправкам к Конституции проголосовали 579 свердловчан

В Свердловской области проголосовали 579 человек, которые находятся в стационарах и инфекционных отделениях, отведенных для лечения пациентов с Covid-19. «Мы даем право проголосовать в лечебных учреждениях, проблема в том, что мы не везде можем зайти в красную зону, там, где это возможно, с соблюдением всех правил мы это делаем», – прокомментировал глава избрикома Свердловской области Владимир Русинов.

Ранее «Новый День» писал о том, что медикам в Госпитале ветеранов войн на организацию голосования среди пациентов (всего в медучреждении находятся 530 человек с Covid-19 и пневмониями) пришлось потратить семь часов. После голосования бюллетени обрабатывали хлорсодержащей жидкостью, а затем высушили и увезли в УИК на хранение.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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