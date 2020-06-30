В Екатеринбурге голосуют пациенты ковидариев: «Бюллетени пришлось поливать хлоркой»

В Екатеринбурге уже несколько дней голосуют пациенты ковидных госпиталей. Об этом «Новому Дню» сообщили сами госпитализированные, информацию подтвердили в минздраве Свердловской области и региональной избирательной комиссии.

Голосование пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19 сильно затруднено. Как уже писало наше агентство, еще на прошлой неделе избриком разослал главврачам письмо, в котором рекомендовалось два варианта организации процесса. Либо этим занимаются сотрудники медучреждения, которые также являются членами участковых избирательных комиссий, либо членов УИК после инструктажа запускают в «красные» зоны. Позднее главврачи, опрошенные «Новым Днем», сообщили, что оба варианта не самые подходящие – отрывать работников здравоохранения на голосование не представляется возможным, а допускать посторонних людей к зараженным и вовсе запрещено. В итоге председатель областного избиркома Владимир Русинов заявил, что там, где нет медиков – членов УИКов, проголосовать пациенты не смогут.

По последним данным, в ковидных больницах и отделениях в Свердловской области находятся от 4 500 до 5 500 человек (такие цифры приводит в ежедневном мониторинге ситуации аппарат полномочного представителя президента России в УрФО). Однако проголосовали к настоящему моменту только 548 человек, это пациенты девяти медучреждений. Точных данных о том, какие это больницы, в избиркоме предоставить «Новому Дню» не смогли, но известно, что это госпитали в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Сысерти и Камышловском районе.

В минздраве Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что уже проголосовал госпиталь ветеранов войн. Главный врач медучреждения Олег Забродин рассказал, что среди персонала два человека – члены УИК. Поэтому 27 июня в госпитале было организовано голосование. В настоящий момент там находятся 530 больных (медучреждение полностью отдано под ковидарий). Воспользоваться своим избирательным правом могли, по словам собеседника «Нового Дня», все желающие пациенты. «На эту работу ушло семь часов. Сотрудники работали в защитных костюмах, ящик для голосования тоже был в несколько слоев укутан защитной тканью и обмотан скотчем. После голосования бюллетени пришлось обрабатывать хлорсодержащей жидкостью», – рассказал Олег Забродин. Затем обеззараженные листы отправили в участковую избирательную комиссию.

В избиркоме Свердловской области также подтвердили, что голосование проводить могут только члены УИК, прошедшие специальную подготовку и имеющие допуск к работе в «красных» зонах. Например, в ГКБ № 40 Екатеринбурга таких не нашлось – в больнице сообщили, что голосование там проводиться не будет.

Напомним, что завтра, 1 июля, последний день голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.06.20

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