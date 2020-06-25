Как обеззараживать бюллетени и переносные ящики? Главврачей ковидариев поставили в тупик необходимостью обеспечить голосование пациентов

Сегодня началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Временные участки должны появиться и в больницах, где лечат пациентов с Covid-19. В Екатеринбурге, согласно информации избиркома Свердловской области, таких несколько – это ГКБ № 40, ЦГКБ № 1, № 14, № 24, госпиталь ветеранов войн, областная психиатрическая больница, областная наркологическая больница, и так далее. При этом есть масса технических трудностей, связанных с тем, как соблюсти тайну голосования и всю необходимую процедуру, но не вынести заразу из «красных» зон.

В избиркоме Свердловской области подготовили документ, который разослали главврачам ковидариев (есть в распоряжении «Нового Дня», бумага подписана зампредом свердловского избиркома Еленой Клименко) – в нем, по сути, говорится, что у них есть два варианта, как организовать голосование для пациентов с диагнозом Covid-19. Если переводить с чиновничьего на русский, то главврач либо должен освободить одного из медиков с доступом в «красную» зону от основных обязанностей, чтобы его включили в члены участковой избирательной комиссии и он занялся организацией голосования среди больных; либо после инструктажа и с соблюдением мер безопасности допустить в зону, где находятся больные коронавирусом, члена УИК.

«Новый День» переговорил с несколькими главврачами, которые подтвердили подлинность документа, многие сообщили, что еще пока не решили, как выходить из ситуации. По словам собеседников агентства, ситуация едва ли не патовая. Отрывать медперсонал от работы в «красной» зоне представляется немыслимым – ковидарии в Екатеринбурге заполнены, сотрудники больниц и так работают на износ, и «выключить» из этой работы хотя бы одного врача или медсестру проблематично.

Второй вариант тоже сомнительный, поскольку даже опытные медработники, хорошо знакомые с правилами санэпидрежима и соблюдающие их неукоснительно, заражаются. «Зайти в «красную» зону может только медперсонал – и не весь, а лишь прошедший специальный курс подготовки», – сказал «Новому Дню» представитель одной из больниц. К тому же ранее, отвечая на вопрос «Нового Дня», председатель избиркома Свердловской области Владимир Русинов говорил, что отработавшие с коронавирусными пациентами представители УИКов (речь шла о голосовании на дому) не будут помещаться на 14-дневную изоляцию. «Мы все одинаковые, и будем работать на этом голосовании единым порывом», – заявил он в ответ на вопрос агентства.

При этом в письме никак не поясняют, как в медучреждениях должны, например, обеззараживать бюллетени для голосования или переносные урны. Главврачи, опрошенные «Новым Днем», также затруднились ответить на этот вопрос. «В «красную» зону можно занести бюллетень, но вынести его оттуда уже будет нельзя. Даже книги, которые туда заносят, подлежат сожжению», – сказал «Новому Дню» собеседник в одном из ковидариев. Не очень ясно также, что делать, если главврач откажется выделять сотрудников и отвлекать их на голосование, а сами члены УИКов не захотят идти в «красную» зону.

Добавим, сегодня в полдень запланирована пресс-конференция г-на Русинова, корреспондент агентства задаст главе свердловского избиркома все эти вопросы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.06.20

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