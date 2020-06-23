«Ждем инструкций», – свердловский избирком пока не знает, как будет организовано голосование больных коронавирусом

Избирательная комиссия Свердловской области ждет письменных разъяснений от Роспотребнадзора и министерства здравоохранения по поводу организации голосования среди заболевших коронавирусом. Речь идет как о пациентах в больницах, так и о гражданах, которые находятся в обсерваторах и на домашней самоизоляции.

«Нам должны предоставить информацию [как работать с такими избирателями], крайний срок до 25 июня. Время еще есть, правда, его очень мало, но мы постараемся решить эту проблему. Главный вопрос – как обеспечить бесконтактный способ голосования, чтобы бюллетень бесконтактно попал в переносной ящик для голосования. Как только этот механизм появится, мы расскажем о нем», – прокомментировал «Новому Дню» председатель областного избиркома Владимир Русинов. Он отметил, что пока комиссии обеспечены только стандартными средствами защиты – это маски, перчатки, санитайзеры. Но областной минздрав должен передать специальные защитные костюмы, возможно, это будут комбинезоны из усиленной ткани. Русинов подчеркнул, что такая договоренность с ведомством уже есть.

На вопрос корреспондента «Нового Дня» о том, будут ли с членов УИК спрашивать предварительное согласие на работу с «ковидными» избирателями, Владимир Русинов ответил: «У нас нет таких полномочий, чтобы, условно говоря, брать какое-то письменное согласие. Я думаю, есть добровольцы, активисты. Посмотрите, волонтеры разносят продукты, кто у них спрашивает согласие? Все делается добровольно. Так же и здесь, это наша обычная работа. Когда нам предложат дополнительные меры санитарной защиты, мы их выполним».

Руководитель облизбиркома также сообщил, что никакого разделения среди членов УИК для работы с больными избирателями не будет. То есть сотрудники комиссии, побывавшие в зоне риска заражения, будут работать и на обычных участках. «Я думаю, все будет учтено до мелочей. Мы все одинаковые, и будем работать на этом голосовании единым порывом», – заключил собеседник агентства.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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