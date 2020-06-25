Пациенты с Covid-19 в стационарах лишатся права голоса

Председатель областного избиркома Владимир Русинов заявил, что голосования в ковидариях, среди сотрудников которых нет членов участковых избиркомов, не будет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции. «Там, где члены УИК являются работниками этих медицинских учреждений, они смогут зайти к этим больным и дать им возможность проголосовать. Самая большая наша проблема – там, где у нас нет членов УИК среди сотрудников. Туда мы не пойдем, жизнь и здоровье наших граждан важнее», – заявил Русинов.

Если главврач откажется освобождать своего сотрудника-члена УИК от основной работы, или сам медик этого не захочет, то, по словам Русинова, выход будут искать в каждом случае индивидуально. Сколько всего медиков, работающих с больными коронавирусом, на сегодняшний день являются членами УИК, он ответить затруднился, как и на вопрос, сколько пациентов «красных» зон могут лишиться права проголосовать по вопросу поправок в Конституцию. Добавим, по данным на 23 июня, в медучреждениях Свердловской области было занято порядка 4,5 тысяч коек, перепрофилированных под лечение больных Covid-19. Механизм голосования для граждан, которые лечатся от коронавируса на дому, уже определен. Гражданину на дом принесут индивидуальный пакет с бюллетенем, перчатками, одноразовой ручкой. Руками он трогать бюллетень не должен.

Напомним, сегодня стало известно, что для голосования в медучреждениях, где лежат пациенты с коронавирусом, главврач либо должен освободить одного из медиков с доступом в «красную» зону от основных обязанностей, чтобы его включили в члены участковой избирательной комиссии и он занялся организацией голосования среди больных; либо после инструктажа и с соблюдением мер безопасности допустить в зону, где находятся больные коронавирусом, члена УИК. Сами медики говорят, что зайти в «красную» зону может только медперсонал – и то не весь, а лишь прошедший специальный курс подготовки.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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