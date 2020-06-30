Остался один день на голосование: главные изменения в Конституции и адреса УИКов

Завтра, 1 июля, будет основной и последний день голосования по вопросу Конституции. За пять дней в Свердловской области проголосовали 32,42% избирателей, в целом по России – 45,6%. Низкая явка фиксируется в двух крупных городах региона – Екатеринбурге (23,58%) и Нижнем Тагиле (27,37%). «Новый День» напоминает, как найти свой участок и какие основные изменения предлагается внести в Конституцию.

Участки будут работать с 8 часов утра до 8 вечера, в основной день голосования шатры во дворах ставить не будут. Найти адрес своего участка можно на сайте ЦИК РФ. Кроме того, сотрудника УИКа с урной можно пригласить домой, позвонив до 17:00, телефоны УИКов публикует избирком Свердловской области.

На участке голосующему выдадут ручку, маску, перчатки, измеряют температуру и попросят обработать руки санитайзером. Члены УИКов так же обязаны быть в масках. Конечно, как и на выборах, при себе необходимо иметь паспорт.

Посмотреть поправки, которые предлагается внести, можно на портале правовой информации – здесь опубликован законопроект. Более понятным языком они изложены на сайте конституция2020.рф. В первоначальной версии сайта его авторы проигнорировали важнейшую поправку об обнулении президентских сроков, журналисты это заметили, и поправку внесли. Помимо поправки, которая позволит Путину быть президентом до 2036 года, предлагается президента после отставки пожизненно назначать сенатором, и еще семь сенаторов также получат этот статус пожизненно – все эти восемь человек пожизненно будут неприкосновенны. Для президента, сенаторов, депутатов Госдумы, судей, прокуроров, губернаторов вводится запрет на иностранное гражданство.

В новой версии Конституции вводится запрет на любые действия по отчуждению части территории РФ и на призывы к ним. Говорится также о сохранении памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога. Закрепляется понятие «брак» как союз мужчины и женщины, а дети называются «важнейшим приоритетом государственной политики». В проекте Конституции прописаны ежегодная индексация пенсий и сохранение природного богатства. Русский язык признается как язык государствообразующего народа. Всего поправок более двухсот.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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