В избиркоме рассказали об итогах тестирования на Covid-19 среди членов УИК

В Свердловской области все члены территориальных избирательных комиссий прошли обязательное тестирование на Covid-19, а члены УИК – добровольное. Об этом на брифинге рассказал глава избиркома региона Владимир Русинов. «Была проведена масштабная работа, но это персональные данные, а никто из членов УИК не предоставлял нам их, нет информации, что есть какие-то проблемы по этой истории, таких мы назвать не можем, все идет в штатном режиме», – сказал он.

Напомним, в городее Реже у председателя одного из УИКов обнаружили коронавирус. Он был отстранен от участия в проведении выборов, однако коллеги, с которыми он контактировал, продолжили работать, о чем ранее писал «Новый День».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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