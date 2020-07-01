Мэрия Екатеринбурга предпринимает последние шаги для активизации явки: обход по квартирам и пиар лотереи

Мэрия Екатеринбурга, где на данный момент по поправкам к Конституции РФ высказались всего чуть более 38% избирателей, предпринимает последние попытки привлечь горожан. По словам градоначальника Александра Высокинского, продолжается поквартирный обход – волонтеры зовут горожан на участки. Сам мэр уже дважды за день во время своих выступлений почти половину речи выделил для рассказа о лотерее.

Напомним, по данным на 15:00, в Свердловской области свое отношение к поправкам в Конституцию выразили чуть более 46%. Этот показатель далеко не самый лучший, если сравнивать с другими регионами России, где явка на то же местное время достигала и 70%, и 90%. При этом в Екатеринбурге явка вообще самая минимальная по всему региону – к трем часам дня проголосовали чуть более 38%.

На брифинге мэр города Александр Высокинский не стал конкретно отвечать на вопрос про прогнозируемую явку. «Давайте так. На 15 часов у нас проголосовало 420 тысяч. Будем смотреть итоговые официальные данные. У нас свой мониторинг. И будем оставшиеся часы активно работать, чтобы нашим гражданам дать возможность [проголосовать]», – заявил Высокинский.

Мэр отметил, что сегодня в течение дня волонтеры и наблюдатели активно ходят по домам и призывают граждан прийти на избирательные участки, либо проголосовать дома (возможность подать заявление о таком голосовании была до 17 часов). Также Высокинский во время обоих своих брифингов почти половину времени уделил рассказу о лотерее и подарках, которые могут получить проголосовавшие екатеринбуржцы, что, вероятно, должно стать еще одним стимулом пойти и выразить свое мнение.

Также городские власти ссылаются на некие провокации, которые могли негативно сказаться на итоговой явке в Екатеринбурге. По словам Александра Высокинского, в последние дни жителей Верх-Исетского района обзванивали неизвестные люди, представляясь сотрудниками больниц, и говорили, что их дом – на карантине по коронавирусу. Эти неизвестные просили не впускать никого в квартиры и не выходить из дома.

При этом ранее на своем брифинге глава избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов сообщил, что в избирком жалоб на такие звонки не поступало. «О таком надо сообщать сразу в полицию», – отметил он.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 01.07.20

На горячую линию избиркома поступило 267 обращений: спрашивают, где участок и жалуются на отсутствие СИЗ. / В Екатеринбурге по-прежнему самая низкая явка на голосование по поправкам к Конституции. / К 15 часам явка в Свердловской области составила 46,12%. Читать дальше

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