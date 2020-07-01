В роддоме №40 у сотрудника подозревают Covid-19, пациенток распределяют по другим больницам

В роддоме ГКБ №40 в Екатеринбурге временно приостановлена госпитализация. У одного из сотрудников медучреждения подозревают коронавирус. Об этом «Новому Дню» сообщили в региональном оперативном штабе.

«Несмотря на то, что диагноз сейчас не подтвержден, введены повышенные меры противоэпидемической безопасности с учетом профиля медучреждения. Все роженицы пока по распоряжению управления здравоохранения распределяются по другим родильным домам Екатеринбурга – до принятия дополнительных решений», – прокомментировали в штабе.

Отметим, что в мае роддом №40 уже закрывали на карантин из-за положительного анализа у одной из рожениц. Тогда пациенток медучреждения также перенаправляли в другие родительные дома.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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