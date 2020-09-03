Роддом больницы № 40 закрылся на карантин из-за Covid-19

В Екатеринбурге роддом больницы № 40 в очередной раз закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус у одного из сотрудников. Как рассказали «Новому Дню» пациентки, сейчас всех выписывают по домам, либо переводят в другие медицинские учреждения.

По словам женщин, часть рожениц отправляют домой, затем в женской консультации им должны сообщить, что делать дальше. Часть распределяют по другим медицинским учреждениям.

«Новый День» еще утром направил вопрос про роддом ГКБ № 40 в региональный оперштаб по противодействию распространения коронавируса. Ответа нет до сих пор.

Напомним, в мае и июле 40-й роддом уже закрывали на карантин по той же причине. В одном случае положительный тест на коронавирус был у одной из рожениц, во втором – у сотрудника больницы. У кого Covid-19 подозревают в этот раз, неизвестно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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