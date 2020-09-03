Оперштаб объяснил закрытие роддома № 40 плановой профилактикой, но подозрение на коронавирус не отрицает

Региональный оперштаб объяснил внезапное закрытие роддома № 40 в Екатеринбурге плановой профилактикой. При этом у одного из сотрудников действительно подозревают коронавирус, результатов теста еще нет.

Как писал ранее «Новый День», с сегодняшнего дня роддом ГКБ № 40 закрыт на карантин. Пациенты говорят, что из-за коронавируса. Часть женщин сегодня отпустили домой, часть – распределили по другим медучреждениям. Однако в оперштабе говорят, что роддом закрыли на чистку.

«Роддом закрыт на плановую профилактику, которую предполагалось ранее провести в сентябре. При этом действительно у одного из сотрудников подозревается коронавирус, результаты теста ожидаются. С 18:00 2 сентября роддом временно не принимает пациенток», – сообщили в оперштабе.

Обычно роддома в Екатеринбурге на плановую «чистку» закрывают по очереди. Сейчас, по данным официального сайта городского перинатального центра, закрыт на профилактику акушерский стационар № 1 на Комвузовской. Он не будет работать до 13 сентября, рожениц распределяют по другим больницам. Поэтому решение «планово» закрыть на профилактику еще и роддом № 40 выглядит странным.

Напомним, в мае и июле 40-й роддом уже закрывали на карантин из-за коронавируса. В одном случае положительный тест был у одной из рожениц, во втором – у сотрудника больницы. У кого Covid-19 подозревают в этот раз, неизвестно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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