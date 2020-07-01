Предварительные итоги голосования по поправкам: Свердловская область «за»

Только что на брифинге председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов огласил предварительные итоги голосования. «Большинство граждан нашей области проголосовали за поправки, пропорции пока назвать не смогу, идет подсчет. Имеется первый протокол, порядка 20 % УИКов», – прокомментировал Русинов.

Отметим, РИА «Новости» в своем телеграм-канале называет следующие цифры по Свердловской области: за 93,75%, против 6,25%. На основании какого процента УИКов сделан подсчет, не уточняется.

Предполагалось, что в 9 вечера Русинов также озвучит итоговую явку, однако она еще не подсчитана. За два часа до закрытия участков в регионе проголосовали 49,16% избирателей. В Екатеринбурге явка составила 42,32%. По словам главы избиркома, ожидалось, что явка будет гораздо выше.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.20

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