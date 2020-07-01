В Екатеринбурге проголосовало 45% избирателей

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский озвучил итоговую явку на голосовании по поправкам к Конституции. Как заявил мэр во время брифинга, явка составила практически 45 %. Он назвал это хорошим показателем, отметив, что обычно на выборы в Екатеринбурге приходит около 30 % избирателей.

Добавим, областной избирком на последнем брифинге не стал озвучивать итоговую явку по региону. За два часа до закрытия участков в регионе проголосовали 49,16% избирателей. В Екатеринбурге на тот момент явка составляла 42,32%. По словам главы избирательной комиссии Свердловской области Владимира Русинова, подсчитали около 20 % бюллетеней, большинство высказались «за» поправки, но соотношение глава избиркома не назвал.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.20

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