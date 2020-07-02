Свердловская область заняла 73-е место по явке из 85

Свердловская область заняла только 73-е место по явке на всероссийское голосование по поправкам к Конституции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал на пресс-конференции председатель ИКСО Владимир Русинов. По его словам, явка по области – 51,55%, проголосовали 1 млн 715 тысяч 988 человек. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле на участки пришли по 45% избирателей. Самая высокая явка отмечена в Волчанске – 84%, Пелыме и Североуральске. 161 тысяча избирателей проголосовали на дому, 86 тысяч – во дворах.

Комментируя место региона в рейтинге по явке, Русинов заявил, что кое-где еще хуже, например, Новосибирская область оказалась на 80-й строчке (в составе Российской Федерации, напомним, 85 регионов)

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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