За семь 12-часовых рабочих дней члены УИК получат меньше 15 тысяч рублей

Председатель избиркома Свердловской области Владимир Русинов рассказал, сколько заработали члены УИК на голосовании по поправкам к Конституции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Русинов объяснил, что нагрузка на членов комиссий распределялась неравномерно, кто-то брал больше дежурств, кто-то меньше, но в среднем речь может идти о 6-8 тысячах рублей. Кроме того, по приказу губернатора Евгения Куйвашева каждому члену УИК доплатят еще 5 тысяч рублей за риск заразиться коронавирусом, а членам ТИК – по 3 тысячи. Также Русинов рассказал, что некоторые муниципалитеты тоже планировали выделить какие-то выплаты своим избиркомам.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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