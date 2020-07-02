Организатор лотереи на голосовании по поправкам: «Нищие молятся, молятся на то, что их нищета гарантирована»

Организатор лотереи, которая проводилась на избирательных участках в Екатеринбурге, Вячеслав Трапезников удивил всех утренним комментарием, который явно относится к результатам голосования по поправкам к Конституции России. Бывший глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга процитировал на своей странице в фейсбуке строчку из песни «Скованные одной цепью» группы Nautilus Pompilius: «Нищие молятся, молятся на то, что их нищета гарантирована».

Как уже сообщал «Новый День», в Екатеринбурге на участках выдавали билеты лотереи, в которой разыгрывается двухкомнатная квартира, семь машин Volkswagen, электроскутеры, бытовая техника. Некоторые избиратели получали лотерейные билеты с QR-кодами на работе, некоторым – выдавали на участках (таких, судя по отзывам в соцсетях, было меньшинство). Розыгрыш состоится сегодня.

Официально организатором лотереи числится ООО «Оргкомитет Строитель», директором и совладельцем которого является Вячеслав Трапезников.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.20

Слух дня: на Урале ищут козла отпущения – на нем отыграются за итоги голосования и явку. / На «ВСМПО-Ависма» второй раз за 2 месяца сменился генеральный директор. / В «Екатеринбург-Экспо» ждут решения о закрытии ковидного госпиталя без пациентов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»