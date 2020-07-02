Мерзлякова допустила, что выборы могут длиться несколько дней

Уполномоченный по правам человека Свердловской области, член рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Татьяна Мерзлякова назвала хорошей практикой проведение голосования в течение нескольких дней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пресс-конференции Татьяна Мерзлякова отметила, что было бы неплохо, например, на каких-то будущих выборах сделать пятницу выходным днем и голосовать три дня – пятницу, субботу и воскресенье. По ее мнению, это хорошо тем, что позволяет проголосовать большему количеству людей, а также разводит по времени потоки избирателей.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции продолжалось неделю – с 25 июня по 1 июля включительно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.20

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