Благотворители передали в больницы и волонтерам еще несколько тысяч СИЗ

Фонд святой Екатерины продолжает работу по обеспечению средствами индивидуальной защиты всех тех, кто в условиях пандемии часто контактирует с людьми.

Накануне свыше 180 тысяч масок были переданы в медицинские учреждения Среднего Урала. Средства индивидуальной защиты получили: станция переливания крови, Екатеринбургский клинический перинатальный центр, ЦГБ № 2 им. А.А. Миславского, Верх-Нейвинская городская поликлиника, Серовская городская больница, Краснотурьинская городская больница, сообщили РИА «Новый День» в фонде.

Кроме того, партия масок была передана для волонтеров педагогического и горного университетов.

«На медицинские организации дополнительной финансовой нагрузкой в период пандемии Covid-19 легли расходы на средства индивидуальной защиты. Формирования резерва средств защиты – это постоянный, непрекращающийся процесс. И мы сегодня с огромной благодарностью принимаем дар от фонда святой Екатерины. Замечательно, что в такой сложный момент находятся меценаты, спонсоры готовые протянуть руку помощи», – выразил слова признательности главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев.

«Коллектив чрезвычайно признателен за поддержку со стороны фонда святой Екатерины. Запасы донорской крови должны пополняться постоянно. Донорская кровь и ее компоненты по-прежнему нужны ежедневно, ежечасно», – поблагодарил фонд главный врач станции переливания крови Александр Орлов.

Отметим, что это не первая помощь со стороны фонда в адрес станции. Два месяца назад учреждение получило первую партию средств защиты – 10 тысяч масок.

Екатеринбург, Елена Васильева

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