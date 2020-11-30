Фонд святой Екатерины передал в главный ковидарий Екатеринбурга партию дорогих аппаратов ИВЛ: «Они спасут много жизней»

Городская клиническая больница № 40 Екатеринбурга сегодня получила шесть импортных аппаратов искусственной вентиляции легких. Партию оборудования от Puritan Bennett стоимостью около 18 млн оплатил Фонд святой Екатерины. «Раньше сложно было даже мечтать, что представится возможность работать на аппаратуре такого класса, – она дает возможность не только проводить качественную вентиляцию легких, но и производить мониторинг жизненно важных параметров пациента. Думаю, что эти аппараты спасут много жизней», – рассказал заведующий реанимационным отделением ГКБ № 40 Владимир Багин.

Эти ИВЛ отличаются повышенной надежностью, функциональностью и долговечностью. Уже завтра они станут доступны для самых нуждающихся пациентов главного городского ковидария. «С самых первых дней эпидемии Фонд святой Екатерины был рядом с нами. Больница получала средства индивидуальной защиты, аппаратуру, сотрудники – горячее питание. Весомым вкладом в укрепление материально-технической базы больницы стало приобретение для наших реанимаций аппаратов ИВЛ экспертного класса. Сейчас в ГКБ № 40 во всех корпусах развернуто 1065 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, четыре реанимационных отделения спасают жизни самых тяжелых пациентов города и Свердловской области. Новые аппараты ИВЛ позволяют полностью завершить модернизацию парка наркозно-дыхательного оборудования, а это означает, что нашим пациентам будет оказана самая эффективная медицинская помощь», – сказал главный врач ГКБ № 40 Александр Прудков.

Поставка аппаратов ИВЛ в больницу – это часть большого проекта Фонда святой Екатерины по помощи медикам в условиях пандемии. «Не так давно фонд закупил для больниц региона 64 кислородных концентратора, идет монтаж кислородопроводов в лечебные учреждения, продолжаются работы по обеспечению врачей средствами индивидуальной защиты», – перечислил директор Фонда Александр Андреев.

Напомним, с самого начала пандемии в России, то есть с весны этого года, Фонд святой Екатерины активно включился в работу по оказанию помощи системе здравоохранения и поддержке людей, попавших в сложную жизненную ситуацию из-за введения режима ограничений. Были закуплены крупные партии средств индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, экспресс-тесты, кислородные концентраторы и прочее медицинское оборудование. Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф.Капиноса переданы 30 новых автомобилей и кислородная станция. С начала ноября Фонд святой Екатерины обеспечивает медиков «красной» зоны горячим питанием.

Екатеринбург, Елена Сычева

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