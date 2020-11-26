Учредители Фонда святой Екатерины получили премию «Человек года». Впервые победителями главной номинации XI ежегодной премии стали сразу три человека: генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский. Они отмечены за помощь городу и региону в борьбе с пандемией коронавируса. Торжественная церемония состоялась сегодня, 26 ноября, в режиме онлайн.

По словам главного редактора издания «Деловой квартал» Сергея Дружинина, «это не только выбор редакции, это общее мнение экспертного совета и представителей власти, с которыми мы проводили консультации».

Напомним, что с момента наступления острой фазы пандемии коронавируса в России весной 2020 года Фонд святой Екатерины активно включился в работу по оказанию помощи системе здравоохранения и поддержке населения, попавшего в сложную жизненную ситуацию из-за введения режима ограничений. Были закуплены крупные партии средств индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, экспресс-тесты, кислородные концентраторы и прочее медицинское оборудование. Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса переданы тридцать новых автомобилей и кислородная станция. С начала ноября Фонд святой Екатерины начал обеспечение медиков «красной зоны» горячим питанием. Кроме того, в рамках гуманитарной программы нуждающимся семьям Свердловской области было доставлено более 100 000 продуктовых наборов.

«На самом деле главными инициаторами, благодаря которым удалось реализовать столь масштабный проект, являются Андрей Анатольевич Козицын и Игорь Алексеевич Алтушкин. То, что сделал Фонд святой Екатерины, мне кажется, должно стать сигналом для всего бизнеса. Современный бизнес должен стать социально ориентированным, нацеленным на помощь людям», – отметил в ответном слове Андрей Симановский.

«Хотелось бы сказать большое спасибо организаторам и экспертам премии за то, что видите работу фонда и высоко ее оцениваете. Отдельные слова благодарности заслуживают те горожане, которые с момента начала пандемии приходили к нам и совершенно безвозмездно включались в работу. Кроме того, хотелось бы отметить волонтеров движения «Сила Урала», спортсменов и сотрудников Академии единоборств РМК, Службу милосердия Екатеринбургской епархии, Министерство социальной политики Свердловской области и всех тех, благодаря кому реализация этого масштабного проект стала возможной», – подчеркнул директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Отметим, что премия «Человек года» учреждена изданием «Деловой квартал» в 2010 году. Сегодня это одна из самых престижных региональных бизнес-премий России и единственная в Екатеринбурге и Свердловской области, где победителей определяет бизнес-сообщество.

Екатеринбург, Елена Васильева

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