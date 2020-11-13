В больницы Свердловской области поступило 64 кислородных концентратора от благотворителей

Крупную партию кислородных концентраторов закупил Фонд святой Екатерины для больниц Свердловской области. 64 аппарата уже поставлены в центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское», психиатрическую больницу № 7 Екатеринбурга, областную наркологическую больницу, медицинский центр «Бонум», городскую больницу № 1 Нижнего Тагила, Верхнепышминскую ЦГБ, инфекционную больницу Нижнего Тагила, Ирбитскую ЦГБ, Богдановичскую ЦРБ, больницу медицинской реабилитации «Липовка», санаторий «Руш» и Алапаевскую ЦРБ. Общая стоимость приобретенного оборудования превысила 4 миллиона рублей.

В медицине кислородные концентраторы используются в лечебно-профилактических целях, с их помощью проводят кислородную терапию для людей с легкой недостаточностью, сообщили РИА «Новый День» в Фонде святой Екатерины.

Концентраторы кислорода «Армед 7F-5L» производят до 5 литров кислородной смеси в минуту и оборудованы панелью управления на русском языке. На дисплее отображается скорость движения воздушно-кислородной смеси, которая настраивается механическим регулятором. Маневренные колеса позволяют легко перемещать аппарат из одного помещения в другое.

Кислородный концентратор при установке в больнице или клинике может быть подключен к имеющимся наркозным аппаратам ИВЛ. При индивидуальном использовании может служить аналогом системы централизованной подачи газов.

Как отметили в АО «ПТП «Медтехника», компании занимающейся поставками концентраторов, эта техника зарекомендовала себя, как максимально надежная и эффективная.

«Все концентраторы кислорода, которые пришли к нам в центр, уже используются в «красной зоне». Это очень своевременная помощь, так как обеспеченность медучреждения кислородом в условиях пандемии коронавируса является одним из ключевых факторов, позволяющих нам добиться положительных результатов при лечении больных», – отметила главная медицинская сестра МКМЦ «Бонум» Наталья Шекунова.

«Мы находимся в постоянном взаимодействии с министерством здравоохранения региона и максимально оперативно реагируем на все запросы, которые поступают в фонд. Помимо концентраторов на сегодняшний день уже начался монтаж систем кислородного газоснабжения в четырех больницах», – подчеркнул директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, что ранее фонд закупил для екатеринбургской станции скорой помощи тридцать современных машин на базе Ford Tranzit, оборудованных самой современной медицинской техникой, и одну кислородную станцию.

Екатеринбург, Елена Васильева

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