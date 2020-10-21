Фонд святой Екатерины обеспечил скорую кислородом

В Екатеринбурге у станции скорой медицинской помощи имени Капиноса появится собственный кислородный центр – благодаря Фонду святой Екатерины. Об этом сегодня на брифинге рассказал главврач СМП Игорь Пушкарев.

«Еще один пример того, что не только государство, но и частные компании, благотворители направляют силы на борьбу с коронавирусом, – кислородная станция. В период первой волны, анализируя работу, мы пришли к выводу, что у нас количество потребления кислорода по сравнению с обычным увеличилось в пять раз. Мы его покупали на заводах, закачивали к нам в баллоны десятилитровые, которые в машинах, это занимало время, выстраивалось 7-10 машин на нашей компрессорной станции. Мы обратились в Фонд святой Екатерины и попросили свою регенерирующую станцию. Решение было буквально в три часа принято, я даже не ожидал», – рассказал Пушкарев.

По его словам, новая станция откроется в ближайшее время. «Сейчас мы будем из воздуха концентрировать кислород, заканчивать в свои баллоны – это 7-10 минут, и бригада поехала. У нас почти все готово. Своя кислородная станция будет впервые за 100 лет у скорой медицинской помощи Екатеринбурга», – добавил Игорь Пушкарев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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