Фонд святой Екатерины закупит кислородную станцию для медиков скорой помощи

Фонд святой Екатерины закупит для екатеринбургской станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса кислородную станцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 12 миллионов рублей на покупку оборудования выделили учредители фонда – генеральный директор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

В фонде пояснили, что во время пандемии коронавирусной инфекции в апреле-июле 2020 года потребность станции скорой помощи в кислороде возросла в несколько раз из-за того, что бригады перевозили большое количество пациентов с пневмониями. Если в штатном режиме работы станции ее годовая потребность в кислороде составляла 280 сорокалитровых баллонов в год, то с апреля 2020 года в связи с перевозкой пациентов с COVID-19 уже израсходовано 450 таких баллонов кислорода.

После запуска новой кислородной станции потребность скорой помощи Екатеринбурга в кислороде будет полностью закрыта даже с учетом возможных чрезвычайных ситуаций и подъемов инфекционных заболеваний. Кроме того, процесс заправки машины СМП кислородом станет быстрее.

Кислородный баллон стоит в каждой машине скорой помощи. Кислород бригадам скорой помощи необходим при транспортировке больных с пневмониями при появлении у них симптомов дыхательной недостаточности, а также при использовании искусственной вентиляции легких при инфарктах, инсультах, после ДТП, при угрожающих жизни ранениях, массивных ожогах.

Директор фонда святой Екатерины Александр Андреев отметил: «К нам обратилось руководство станции скорой медицинской помощи с просьбой оказать содействие в покупке этого оборудования. Учредители фонда в кратчайшие сроки рассмотрели заявку и приняли решение помочь медикам. В настоящее время заключен договор с компанией «ПТП «Медтехника», которая уже начала заниматься вопросами формирования заказа. В течение двух месяцев у медиков скорой появится долгожданная кислородная станция».

«Это крайне важный подарок, который поможет нам спасать жизни сотен екатеринбуржцев», – отметил главный врач МБУ «Станция скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса» Игорь Пушкарёв.

Руководитель службы технического сервиса компании АО «ПТП «Медтехника» Роман Амурский рассказал, что каждая подобная установка делается под конкретный проект и имеет свою конфигурацию, поэтому ее производство занимает определённое время. «Однако, учитывая важность момента, производитель готов пойти на значительное сокращение сроков поставки. Надеемся, что она прибудет в Екатеринбург на станцию скорой помощи уже через два месяца», – сообщил он.

Напомним, что ранее фонд закупил для станции скорой помощи 30 современных машин на базе Ford Tranzit, оборудованных самой современной медицинской техникой из США, Германии, Италии, Китая и России, которые в ближайшее время будут переданы медикам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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