Путин наградил Алтушкина орденом «За заслуги перед Отечеством»

Председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

В документе говорится, что глава РМК награжден за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Как уже сообщал «Новый День», только к началу июня меценат потратил на борьбу с коронавирусом не менее 718 млн рублей. Около половины – 370 млн – ушло на организацию четырех авиарейсов с медоборудованием и защитными средствами из Китая и один рейс с сотней аппаратов искусственной вентиляции легких и 110 тысячами экспресс-тестов на Covid-19. На это ушло еще более 155 млн рублей.

В августе Фонд святой Екатерины, учредителем которого является Игорь Алтушкин, передал екатеринбургской станции скорой помощи тридцать современных машин на базе Ford Tranzit, оборудованных самой современной медицинской техникой из США, Германии, Италии, Китая и России. В конце октября в Екатеринбург прибыла кислородная станция стоимостью 12 млн рублей, также закупленная Фондом святой Екатерины для службы скорой помощи.

Екатеринбург, Москва, Елена Владимирова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 24.11.20

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