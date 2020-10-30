В Екатеринбург прибыла кислородная станция, закупленная Фондом святой Екатерины (ФОТО)

Сегодня, 30 октября, в Екатеринбург прибыла кислородная станция, закупленная Фондом святой Екатерины для станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса. Монтаж и наладка необходимого для неотложной помощи оборудования начнется буквально завтра, а в самое ближайшее время станцию запустят в работу. Впервые в истории службы скорой помощи, а это более ста лет, у нее появится собственная станция по производству медицинского кислорода.

Напомним, что 12 миллионов рублей на покупку жизненно важного оборудования выделили учредители фонда – генеральный директор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Отметим, что во время пандемии коронавирусной инфекции в апреле-июле 2020 года потребность станции скорой помощи в кислороде возросла в несколько раз из-за того, что бригады перевозили большое количество пациентов с пневмониями. Если в штатном режиме работы станции ее годовая потребность в кислороде составляла 280 40-литровых баллонов в год, то с апреля 2020 года в связи с переводкой пациентов с Covid-19 уже израсходовано 450 таких баллонов кислорода.

После запуска новой кислородной станции потребность скорой помощи Екатеринбурга в кислороде будет полностью закрыта даже с учетом возможных чрезвычайных ситуаций и подъемов инфекционных заболеваний. Кроме этого, процесс заправки машины СМП кислородом станет более быстрым.

«Кислородная станция – это набор специального оборудования, предназначенного для производства и последующей заправки кислорода в баллоны или моноблоки, получаемого из атмосферного воздуха методом короткоцикловой безнагревной адсорбции. При необходимости, с помощью данной установки, существует возможность снабжения кислородом стационарного объекта. Адсобрционные кислородные станции компании «Провита» позволяют производить кислород соответствующий всем нормам. Данный контейнер мобильный и в короткие сроки может быть смонтирован в любом другом медицинском учреждении», – рассказал руководитель служба технического сервиса компании АО «ПТП «Медтехника» Роман Амурский.

Напомним, что в августе фонд передал станции скорой помощи тридцать современных машин на базе Ford Tranzit, оборудованных самой современной медицинской техникой из США, Германии, Италии, Китая и России.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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