Станция скорой помощи Екатеринбурга получила 30 автомобилей от Фонда святой Екатерины (ФОТО)

Станция скорой помощи Екатеринбурга получила 30 медицинских автомобилей, закупленных Фондом святой Екатерины. Торжественное вручение ключей уральским медикам состоялось сегодня на площади 1905 года.

Первую ревизию новых машин провел глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Мэр заглянул под капот одного из автомобилей и проверил двигатель.

Главврач скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев отметил, что благодаря подарку фонда в автопарке станции впервые появится резерв – теперь там 132 автомобиля на 125 врачебных бригад. Предстоит еще решить кадровый вопрос, но над этим областные власти уже работают, сообщил присутствовавший на церемонии вице-губернатор Павел Креков.

Так, в этом году существенно увеличился целевой набор в Свердловском областном медицинском колледже, а в Уральском медицинском университете впервые за долгие годы появилась ординатура для подготовки врачей скорой помощи. Кроме того, по решению губернатора Евгения Куйвашева до конца 2020 года на финансирование скорой помощи будет направлено еще порядка 500 миллионов рублей, а для обслуживания Екатеринбурга в случае чрезвычайных происшествий будут задействованы резервы областного центра медицины катастроф, в том числе вертолеты.

От лица учредителей Фонда святой Екатерины в церемонии принял участие владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский. «Сегодняшнее мероприятие – это результат совместной работы Фонда святой Екатерины и органов власти. Поэтому мне бы хотелось поблагодарить губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева и главу Екатеринбурга Александра Геннадьевича Высокинского за сотрудничество, за умение объединять людей. А также учредителей фонда Андрея Анатольевича Козицына и Игоря Алексеевича Алтушкина, которые выступили с инициативой закупить для нужд города сразу тридцать машин скорой помощи», – отметил бизнесмен.

Главврач скорой помощи Игорь Пушкарев подчеркнул, что сотрудничество с меценатами продолжается. Через два месяца благодаря фонду в Екатеринбурге появится собственная кислородная станция за 12 миллионов рублей. «Начинали помогать с масок. А теперь у нас есть и машины скорой помощи, и скоро будет свой кислород», – с улыбкой сообщил главврач.

«Фонд проводит работу по поддержке медиков Екатеринбурга и всей Свердловской области с самого начала пандемии. И она не прекращается и по сей день. Сегодня очень важный момент. На боевое дежурство заступают новые, прекрасно оснащенные автомобили, которые помогут врачам скорой помощи спасать жизни горожан», – подчеркнул директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Медицинские автомобили класса В на базе Ford Tranzit общей стоимостью 134 миллиона рублей были дополнительно укомплектованы компанией «Технолайн». Бригады скорой помощи смогут оценить подарок фонда в ближайшее время – уже сегодня машины поступят в распоряжение медиков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 28.08.20

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