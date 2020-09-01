Фонд святой Екатерины передал матери детей-инвалидов тренажер для ходьбы (ФОТО)

Мама двух детей с ограниченными возможностями здоровья Надежда Чуприянова получила в подарок от Фонда святой Екатерины динамический параподиум.

Благодаря этому устройству дети-инвалиды Надежды, один из которых приемный, смогут не только заниматься лечебной физкультурой, но и просто передвигаться по дому.

Динамический параподиум позволяет человеку стоять и самостоятельно передвигаться силой собственных мышц без риска падения. Конструкция тренажера спроектирована так, что даже при обмороке человек не упадет. Находиться в параподиуме можно несколько часов – это не только тренирует пациента, но и позволяет ему заботиться о себе и близких, заниматься повседневными делами и при этом чувствовать себя увереннее.

«Сейчас, когда не работают реабилитационные центры, важно, чтобы дети не теряли навыков, и потому параподиум для нас – это самое настоящее спасение, потому что за те несколько дней, что мы им пользуемся, я уже вижу результат. Огромное спасибо Фонду святой Екатерины за то, что откликнулись на нашу просьбу. Это настоящее чудо», – поделилась Надежда Чуприянова.

В фонде добавляют, что Надежда является активистом социальных групп по поддержке родителей детей-инвалидов, она многое делает для включения детей с ограниченными возможностями в общественную жизнь.

Напомним, что ранее Фонд святой Екатерины передал станции скорой помощи Екатеринбурга 30 автомобилей класса В на базе Ford Tranzit общей стоимостью 134 миллиона рублей.

Екатеринбург, Анна Темрук

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