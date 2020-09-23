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Среда, 23 сентября 2020, 11:10 мск

Новости Екатеринбург

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За время пандемии Екатеринбург получил 59 машин скорой помощи

За последние пять месяцев Екатеринбург получил 59 автомобилей скорой помощи, и.о. главврача станции скорой помощи им. Капиноса Сергей Панин назвал это беспрецедентным случаем, до этого максимальное число новых машин – около 35 – город получал еще в 2010 году.

«Для Российской Федерации это значимое событие. Поучаствовали все, от областного бюджета до бизнеса. Муниципальное образование приобрело 10 единиц, область выделила 24 млн, на которые приобрели 6 единиц транспорта, со стороны Федерации – 12 автомобилей. Фонд святой Екатерины – великий жест, 30 новых автомобилей, оснащенных по последнему слову техники. Малый и средний бизнес – компания «Очки для вас» запустила акцию, купили автомобиль на базе «газели», – перечислил Сергей Панин.

К началу года в Екатеринбурге было 180 скорых, 36 из которых – старше 5 лет. Сейчас у города 167 машин, из которых 138 находятся в работе, 29 списаны. Кроме своих автомобилей станция скорой помощи пользуется аутсорсинговыми – до марта 2021 года заключен контракт с компанией «Феникс-логистика». На аутсорсе работают порядка 30 машин, которые обслуживают 5 подстанций, одна из них – «ковидная», водители частной компании перевозят коронавирусных пациентов. Чтобы полностью отказаться от аутсорсинга, городу необходимо купить еще 25 машин скорой помощи.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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