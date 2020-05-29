Медики «скорой помощи» Екатеринбурга получили 12 новых машин (ФОТО)

Сегодня администрация Екатеринбурга передала службе скорой помощи 12 новых автомобилей, оснащенных медицинским и реанимационным оборудованием. Общая стоимость машин – 48 миллионов рублей. Техника была приобретена за счет муниципального и регионального бюджетов. Ключи медикам передал глава города Александр Высокинский. Депутат Алексей Вихарев сказал на брифинге, что сейчас в автопарке станции скорой помощи находятся 120 машин. Еще 30 работают на аутсорсинге. Мэр добавил, что автомобили быстро изнашиваются, парк постоянно нуждается в обновлении – менять машины надо каждые пять лет.

Изначально средства на покупку автомобилей «скорой» не были заложены в бюджете. Но с началом пандемии мэрия и городская дума урезали часть своих расходов, перенаправив деньги на здравоохранение. Депутаты решили отказаться от 11 миллионов рублей, которые предназначались на пиар думы. С этой инициативой в марте выступал Алексей Вихарев, он же написал обращение к спикеру Володину, попросив перенаправить средства именно на покупку машин для скорой помощи. Предложение Вихарева поддержали большинство депутатов. Сегодня и Вихарев, и Володин также присутствовали на вручении ключей сотрудникам скорой помощи.

«Ура! Прекрасные новости. Город закупил новые машины скорой помощи. Бился за это с конца марта. Помните, как гордума пыталась потратить 11,8 миллионов на пиар, как я просил депутатов подписать требование, чтоб перераспределить эти деньги на закупку машин скорой помощи, как под нажимом коллег и общественности эти деньги передали городу, как не раз поднимал вопрос о дефиците автомобилей на думе и настаивал на их закупке? Сегодня в этом вопросе поставлена точка. 12 машин, из них 2 реанимобиля, заступили на дежурство! Уверен, что мы все сделали правильно, ведь развитие здравоохранения, помощь станции скорой помощи в критической ситуации пандемии – в тысячу раз важнее неуместных трат на думский пиар. Очень рад, что в этом есть и наша с коллегами заслуга», – написал после вручения ключей на своей страничке в Фейсбуке депутат Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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