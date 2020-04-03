Депутаты гордумы намерны добиваться, чтобы деньги, которые хотели тратить на пиар, направили на покупку машин скорой помощи

Средства, первоначально заложенные в бюджете гордумы Екатеринбурга на освещение ее деятельности, скорее всего, пойдут на покупку новых машин скорой помощи. Об этом сообщил «Новому Дню» депутат Алексей Вихарев.

«Группа из 18 депутатов на этой неделе подписала требование к председателю думы отказаться от миллионных расходов на пиар и перераспределить деньги на покупку 5 машин скорой помощи. Договорились, что выносим вопрос на ближайшую думу», – рассказал депутат. Вихарев добавил: «Хорошо, что председатель Игорь Володин пошел навстречу депутатам и ещё до думы решил перераспределить эти деньги – оказалось, что это совсем не сложно. Плохо, что деньги он хочет направить не на медицину, а на абстрактные цели, но мы еще повоюем, вопрос не закрыт. Корректировка бюджета должна пройти в пользу городского здравоохранения. Так будет правильно».

Напомним, ранее гордума Екатеринбурга отменила запланированные траты на освещение своей работы в СМИ в сумме 11,857 миллиона рублей. Спикер Игорь Володин предложил направить их на «погашение срочных бюджетных обязательств». Об этом он написал мэру Александру Высокинскому. Напомним, 11,8 миллиона были заморожены при верстке городского бюджета на 2020 год. Изначально депутаты планировали потратить деньги на собственный пиар в прессе. На прошлой неделе даже был объявлен тендер на подготовку газетных публикаций и телеинтервью с народными избранниками.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.04.20

В Екатеринбурге строителя насмерть засыпало горой кирпича. / На Урале поймали распространителя информации о сотнях умерших от коронавируса. / В марте две свердловчанки стали мамами в десятый раз. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»