Медиков из «красной зоны» поставили на трехразовое горячее питание

Персонал екатеринбургских больниц, работающий в «красной зоне», будет получать горячее питание три раза в сутки. Все расходы по данному проекту взял на себя Фонд святой Екатерины.

Договоры на поставку питания уже заключены с детской городской клинической больницей № 11, ЦУГКБ №1, областной детской клинической больницей, ЦКБ №14, ЦГБ №24 и ЦГБ №2, ЦГКБ №6, ГКБ № 40, ЦГБ № 3, Станцией скорой медицинской помощи, МЦ «Бонум», Свердловским областным клиническим психоневрологическим госпиталем для ветеранов войн, центром медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» и Свердловской областной психиатрической больницей № 6.

«Это очень своевременная и нужная помощь. Хотелось бы сказать огромное спасибо Фонду святой Екатерины и его учредителям за то, что они системно и последовательно помогают медикам», – отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

«Мы продолжаем планомерную работу по обеспечению медиков, противостоящих пандемии коронавируса, всем необходимым. Для нас очень важно создать максимально комфортные условия для всех тех, кто практически круглосуточно борется за жизни и здоровье людей», – пояснил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Стоит отметить, что с начала пандемии фонд передал в больницы региона более двух миллионов масок, не считая тех, что распределялись по линии министерства здравоохранения Свердловской области.

Также в конце августа текущего года Станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса было передано тридцать новых автомобилей на базе Ford Tranzit, оснащенных самым современным оборудованием.

134 миллиона рублей на покупку автомобилей выделили учредители фонда – генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Кроме того, 30 октября в уральскую столицу прибыла кислородная станция, закупленная Фондом святой Екатерины для станции скорой медицинской помощи.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 03.11.20

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