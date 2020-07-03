С начала пандемии на дорогах Свердловской области стало больше пьяных водителей

С начала этого года на дорогах Среднего Урала гаишники поймали более 6 тысяч пьяных водителей. Среди них – около 900 человек, которые на нарушении попались повторно, возбуждены уголовные дела.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков, рейды в поисках пьяных за рулем проводятся практически еженедельно, и не только на улицах с большим трафиком, но и в отдаленных районах, в поселках и деревнях.

«Мы очень хотели и ждали, что [самоизоляция] повлияет на число ДТП. Но трафик был снижен непродолжительное время, только в марте и апреле, когда ограничительные меры были только введены. Вместе с тем увеличилось количество водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, как это ни странно. Не буду комментировать действия этих людей, чем они руководствовались, но такая большая цифра по выявлению водителей в состоянии опьянения – это о многом говорит. Но общее количество ДТП у нас сократилось, и количество ДТП по вине водителей в состоянии опьянения тоже снизилось», – прокомментировал Кисляков.

Добавим, по оценке Росалкогольрегулирования, в апреле, когда действовали самые строгие меры самоизоляции, уральцы больше пить не стали. Глава Росалкогольрегулирования по УрФО Юрий Чащин рассказывал «Новому Дню», что жители региона выпили 425 726,8 декалитра спиртного, на 0,69% процента больше, чем годом ранее. Это очень незначительное повышение.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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