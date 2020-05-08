Куйвашев провалил «коронавирусную» борьбу за трезвость: статистика

Введенное губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым ограничение на продажу спиртного не принесло ничего, кроме повышенного риска заразиться коронавирусом в очередях. Уральцы после этого запрета пить меньше не стали. Чем он был обоснован, тоже неясно, так как и до его введения регион не спивался. Такие выводы можно сделать из статистики, которую собрали в Росалкогольрегулировании по УрФО.

По данным ведомства, в апреле 2020 года жители Свердловской области выпили 425 726,8 декалитра спиртного, на 0,69% процента больше, чем годом ранее. Это минимальный прирост по УрФО. Для сравнения, ямальцы выпили больше на 13,85%, югорчане и курганцы – более чем на 10%. В Тюменской области употребляли на 5,58% больше, ближе всего по трезвости к свердловчанам оказались челябинцы – плюс 1,73 %.

Глава Росалкогольрегулирования по УрФО Юрий Чащин в беседе с корреспондентом «Нового Дня» отметил, что в целом все уральские регионы прибавили незначительно, тем более Свердловская область. При этом разницы в объеме выпитого до 20 апреля и после специалисты не заметили. «Мы не видим роста или падения продаж после введения запрета, но мы видим, что после 20 апреля с 16 до 19 часов идет очень много чеков. То есть можно предположить, что в магазинах формируется толпа, что может быть опасно в текущей ситуации», – прокомментировал Чащин. Он также отметил, что люди, которые не успели купить легальный алкоголь, но им очень надо – могут найти заменители. Например, парфюм или септики с этиловым спиртом. А еще в Свердловской области удачная для бутлегеров инфраструктура – транспортный узел, много промышленных зон, где удобно разместить подпольный цех. Нелегальный оборот на фоне запретов и снижения доходов может вырасти, им же на руку дополнительный запрет для лицензиатов в кризис.

Напомним, 20 апреля губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об ограничении продажи алкоголя: продажа запрещена после 19 часов и до 10 часов. Ограничение введено бессрочно.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 08.05.20

Вдову ветерана ВОВ с коронавирусом увезли на скорой из больницы и высадили под окнами дома. / Первый мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий отмечает 70-летний юбилей. / Павел Креков: «После 12 мая мы займемся летней занятостью подростков». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»