Свердловская область стала лидером на Урале по количеству выпитого алкоголя

Свердловская область выпивает больше своих соседей по УрФО – это касается и крепкого алкоголя, и пива.

«Если смотреть данные за 10 месяцев 2020 года, было продано 5 млн 909 тысяч дал, на втором месте Челябинская область – 3 млн 821 тысяча дал, на третьем месте ХМАО, 2 млн 185 тысяч дал, Тюменская область – 1 млн 22 тысячи, следующим идет ЯНАО – 833 тысячи дал, и последнее место занимает Курганская область – 694 тысячи дал. Но не нужно забывать, что Курганская область у нас граничит с казахской границей, и там ситуация с легальностью несколько иная и отличается от других регионов значительно. Этот показатель говорит о том, что там есть риск оборота нелегальной продукции», – прокомментировал сегодня на пресс-конференции глава управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в УрФО Юрий Чащин.

По употреблению пива картина схожая: более 22 млн литров выпили в Свердловской области, челябинцы – 133 млн литров, на ХМАО пришлось более 87,5 млн литров, на Тюменскую область – почти 64 млн литров. Но курганцы обогнали ямальцев – выпили 39 млн литров против 27 млн на Ямале. «Там пиво редко пьют, там холодно, поэтому, наверное», – заметил Чащин. Он также отметил, что в Курганской области и с пивом все не очень хорошо, но есть местные крупные производители, которые пытаются удержать рынок.

Добавим, весной, во время самоизоляции, свердловский губернатор Евгений Куйвашев поставил «эксперимент». Он запретил продавать алкоголь после 19 часов. Тогда Юрий Чащин говорил, что такая мера может спровоцировать рост контрафакта. В мае Росалкогольрегулирование проанализировало, как запрет повлиял на продажи. Оказалось, ограничение на продажу спиртного не принесло ничего, кроме повышенного риска заразиться коронавирусом в очередях. Уральцы после этого запрета пить меньше не стали.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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