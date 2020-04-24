Росалкогольрегулирование: ограничение продажи спиртного спровоцирует толпы в магазине и нелегальный оборот

Руководитель управления Росалкогольрулирования в УрФО Юрий Чащин считает, что меры по ограничению продажи алкоголя в Свердловской области приведут к росту нелегальной торговли, а кроме того, это провоцирует риски заразиться коронавирусом.

Чащин отметил, что в этом году в регионе алкоголь и пиво стали употреблять чуть меньше, чем в прошлом, в марте потребление снизилось на 5,3%. Данные по первым неделям апреля он приводить не стал, но спрогнозировал, чем обернется такая мера. «Усиленной закупки не произойдет – алкоголь в свободной продаже. Есть вероятность, что возникнет нелегальная алкогольная продукция. Есть риски, связанные с числом обслуживания покупателей. До шести часов идет равномерная продажа товаров в магазине, ближе к семи будет всплеск, наплыв покупателей для приобретения алкоголя, потому что скоро будет закрытие, естественно, это порождает определенные риски, поскольку идет скопление людей на одной торговой площади», – заявил Юрий Чащин.

Но он отметил, что проанализировал, чем обернулось ограничение по продаже спиртного в Хакасии, Якутии и других регионах, где на такую меру пошли раньше. «Если смотреть по чекам, которые обиваются при продаже, то количество отбиваемых чеков понизилось на 30%, в зависимости от региона – где-то на 22%, где-то на 16%, где-то 27%. Но число покупателей, которые в данные часы появляются в магазинах, возросло в два раза. Я думаю, в сегодняшней ситуации такие вещи тоже необходимо учитывать и закладывать», – прокомментировал глава Росалкогольрегулирования на Урале.

Напомним, 20 апреля губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об ограничении продажи алкоголя: продажа запрещена после 19 часов и до 10 часов. Ограничение введено бессрочно.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 24.04.20

Как долго будут действовать ограничительные меры? Опрос читателей «Нового Дня». / 35 туроператоров заявили, что будут возвращать туристам деньги из фондов «Турпомощи». / В Свердловской области наказали почти 3 тысячи нарушителей самоизоляции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»