Магазины выполнили указ губернатора и ограничили продажу спиртного (ФОТО)

В Екатеринбурге торговые точки перестали продавать алкоголь до десяти утра и после семи часов вечера. К утру на дверях большинства алкомаркетов появились таблички, предупреждающие о запрете, введенном на неопределенный срок.

Сетевые магазины вывесили сообщения о запрете в торговых залах на стеллажах с выпивкой. Корреспондент «Нового Дня» попробовал с утра купить бутылку сидра в «Красном и Белом» в центре города, но продавец сказала, что до 10 утра пробивать алкоголь не будет.

По словам очевидцев, некоторые торговые точки начали вводить запрет еще вечером. «Вчера был в «Верном» около 9 часов вечера, там на кассе возмущались, что не продают. Кассир объясняла, что до 8 вечера примерно продавали, потом им позвонили, и все, продажу закрыли, у людей на кассе забирали бутылки и не пробивали. Знакомые говорят, «Лионы» и «Бристоли» закрылись вечером», – рассказал екатеринбуржец.

О том, что в Свердловской области будет запрещена торговля алкоголем с 19 до 10 часов, губернатор Евгений Куйвашев сообщил накануне во второй половине дня. И вчера же был опубликован и вступил в силу соответствующий указ, причем опубликовали его практически в семь часов вечера.

Добавим, 3 апреля Минпромторг рассылал в регионы рекомендации не вводить ограничения по продаже спиртного из-за коронавируса, чтобы не усиливать социальную напряженность и не провоцировать рост нелегальной торговли.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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