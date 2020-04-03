Минпромторг потребовал не запрещать торговлю алкоголем

Минпромторг России выступает за сохранение установленного ранее режима продажи алкоголя гражданам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ за подписью главы ведомства Дениса Мантурова, который был направлен главам всех регионов.

По мнению главы министерства, дополнительные ограничения продажи алкоголя могут «спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение».

Ранее на фоне ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа «до особого распоряжения» был наложен запрет на розничную торговлю алкоголем в Забайкалье. Сложившуюся ситуацию региональные власти охарактеризовали как «пьяный пир во время чумы». Также было заявлено о большом числе правонарушений на почве пьянства, а также о том, что снимать ограничения не намерены.

Ранее ограничения были введены в Башкирии. В этом регионе алкоголь можно приобрести только с 10:00 до 18:00. Меры чуть строже действуют в Хакасии, Карелии и Якутии. Там спиртосодержащие напитки можно приобрести с 10:00 до 15:00.

Кроме того, министерство рекомендует разрешить посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, за пределами мест проживания граждан, что позволит снизить снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить их. Однако во всех форматах торговли должно быть неукоснительное соблюдение всех санитарных требований и принципов социальной дистанции между покупателями, подчеркнули в ведомстве.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.04.20

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