Мэр Екатеринрбурга направил губернатору предложение запретить продажу алкоголя

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский внес губернатору области Евгению Куйвашеву предложения о прекращении торговли алкоголем. По мнению главы города, алкоголь снижает иммунитет и его употребление негативно скажется в условиях общегородского карантина.

Свое мнение о влиянии алкоголя на здоровье Александр Высокинский высказал сегодня утром в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Екатеринбурге. По словам градоначальника, торговлю винно-водочными изделиями надо закрыть совсем. Одна из причин – в том, что Екатеринбург находится на карантине из-за ситуации с распространением коронавируса, при этом алкоголь резко снижает иммунитет и вредит здоровью.

Высокинский отметил, что продавать алкоголь в условиях карантина не нужно, потому что «двойных стандартов быть не должно» и сообщил, что уже направил губернатору Свердловской области свои предложения по запрету торговли винно-водочными изделиями.

Напомним, как ранее писал «Новый День», с начала карантина в екатеринбургских алкомаркетах отметили резкий рост спроса на алкоголь. Разные источники сообщали, что спрос вырос на 40%.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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