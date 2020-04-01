Продажи алкоголя подскочили на 40% из-за самоизоляции – введут ли запрет?

В Екатеринбурге выросли продажи алкоголя на 40% за последние дни. Такие данные приводят разные источники – в том числе, магазины, которые специализируются на продаже спиртных напитков. Официально подтвердить цифру «Новому Дню» пока не удалось, как только данные поступят в распоряжение редакции, они будут опубликованы. Косвенно информацию о скачке продаж алкоголя подтвердил вчера мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. «Я выступаю за то, чтобы вино-водочные магазины закрыть. Я это одобряю. У нас этот опыт есть. У нас пошли вверх продажи мангалов и «виноводки», – сказал он в эфире «41 канала».

Информацию о резком скачке продаж алкоголя «Новому Дню» прокомментировал главный нарколог УрФО, главврач Областной наркологической больницы Антон Поддубный. «В некоторых субъектах РФ вводятся временные ограничения на продажу алкоголя – например, продают только с 10:00 до 14:00, а в вечернее время – нет, потому что люди в течение дня алкоголизируются, а к вечеру идут за добавкой. Поэтому если у нас аналогичная мера будет рассмотрена, пока изоляция действует, я ее поддержу», – сказал собеседник агентства.

По словам эксперта, люди употребляют алкоголь в самоизоляции вовсе не потому что таким образом профилактируют коронавирус, а от безделья. «Нет социальных тормозов, не надо на работу идти, заняться нечем. Мы каждый год эту ситуацию наблюдаем в новогодние праздники. И если прогнозировать выход из этих ограничений, то в плане обращений к нам он будет очень похож на то, как люди выходят из новогодних праздников – количество госпитализаций вырастает, и в этой ситуации вырастет, скорее всего», – спрогнозировал нарколог.

В свою очередь, свердловский губернатор Евгений Куйвашев написал в своем инстаграме, отвечая на вопросы населения, что не планирует вводить в регионе ограничений на продажу алкоголя, хотя, по его мнению, в самоизоляции можно «найти себе более полезные занятия».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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